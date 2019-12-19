К челябинской арене «Трактор» подтянули танки и самоходку

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-19T16:13:27+03:00

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Тяжелая техника у ледовой арены появилась не случайно. В пресс-службе ХК «Трактор» рассказали, что два танка Т-34 и самоходная установка ИС-3, привезенные с ЧТЗ — это элементы праздника, посвященного дню рождению клуба. Боевые машины простоят около домашнего стадиона клуба до 30 декабря. Кстати, в ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» подчеркнули, что эта техника уже более полувека хранится в стенах ЧТЗ и вся в рабочем состоянии и на ходу, а за каждой машиной даже закреплен водитель-испытатель.

27 декабря клуб на игре с московским «Спартаком» отметит 72 года со дня создания. Начало в 19:00. Экспозиция образцов военной техники, которая в годы Великой Отечественной сходила с конвейера ЧТЗ подчеркивает связь клуба с Челябинским тракторным заводом и Танкоградом — так во время войны называли и саму столицу Южного Урала и легендарное предприятие. Кстати, этот чемпионат «Трактор» проводит под девизом «За Танкоград!».

По словам методиста клубного музея «Трактора» Татьяны Ивлевой такой слоган был выбран неслучайно. В этом году танковая промышленность России празднует 100-летний юбилей, а в следующем году страна отметит 75-летие Победы.

Кстати, при поддержке киберспортивной академии на арене будет организован турнир по игре World of tanks. Болельщики смогут увидеть финальную битву виртуальных танкистов. А перед игрой на льду состоится шоу с видеопроекцией и первым в КХЛ каскадерским трюком талисмана «Трактора».

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ИСТОЧНИК KP.RU