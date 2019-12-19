2019-12-19T16:44:24+03:00
Общество

Бизнесмены возмутились, что крупный контракт на серые заборы, светофоры и дорожные знаки в Челябинске получает одна фирма

Подрядчики считают, что этим должны заниматься разные компании
Андрей Москвичев
Поделиться:
Заборы и дорожные знаки в Челябинске обслуживает одна и та же фирма. Это некоторым кажется подозрительным.Заборы и дорожные знаки в Челябинске обслуживает одна и та же фирма. Это некоторым кажется подозрительным.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Антимонопольной службе пожаловались на аукцион по содержанию светофоров и ограждений в Челябинске. Один из потенциальных участников торгов считает, что победившей компании придется работать по нескольким направлениям сразу, и это кажется странным. Единственный победитель будет заниматься обширным спектром работ. Такой контракт способен потянуть только действительно крупная фирма, у которых есть много людей и техники.

Аналогичный контракт, который истекает в этом году, обслуживает фирма «СМЭУ ГАИ». К Госавтоинспекции она не имеет никакого отношения.

Согласно новому лоту, за начальную цену в почти 632 миллиона рублей подрядчикам будет необходимо содержать светофоры, устанавливать и содержать заборы, вешать дорожные знаки, а также следить за системой контроля дорожного движения — она управляет светофорами. Если разбить контракт на более мелкие лоты, соответственно смогут участвовать больше разных фирм. Все это приведет к снижению бюджетных затрат на аукционе.

Пока неизвестно когда рассмотрят претензии. По информации на сайте Госзакупок, аукцион будет разыгран 26 декабря. Но его могут и притормозить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Челябинске убирают нелепый треугольник из заборов

Остановка у крупного торгового комплекса была неудобна для пешеходов (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмены возмутились, что крупный контракт на серые заборы, светофоры и дорожные знаки в Челябинске получает одна фирма
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
К челябинской арене «Трактор» подтянули танки и самоходку
В Челябинске убирают нелепый треугольник из заборов
Жители Челябинской области за мусор платят меньше всех в России
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом
Урбаниста разозлил новый сквер в центре Челябинска
В Челябинской области распространяется вирус гриппа А
Депутата, который дал взятку экс-главе Челябинска, исключили из партии
В Челябинске можно получить портрет на стакане кофе
В ЮУрГУ наградили победителей конкурса «Студент года-2019»
В Челябинской и в Курганской областях резко испортится погода
Житель Кургана подмел крыльцо правительства области в костюме динозавра
«Триколор настраивается»: в мэрии Челябинска объяснили ситуацию с ночной иллюминацией
Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов
Власти Челябинской области услышали просьбы работников скорой помощи
Виновнику самого дорого ДТП в Челябинске списали более 2,5 млн долга
«Лежачих выносили на руках»: из районной больницы в Челябинской области эвакуировали 150 человек
«Купол подняли сами?»: горожане не верят в мистические силы метеорита «Челябинск»