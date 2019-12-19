Бизнесмены возмутились, что крупный контракт на серые заборы, светофоры и дорожные знаки в Челябинске получает одна фирма
Антимонопольной службе пожаловались на аукцион по содержанию светофоров и ограждений в Челябинске. Один из потенциальных участников торгов считает, что победившей компании придется работать по нескольким направлениям сразу, и это кажется странным. Единственный победитель будет заниматься обширным спектром работ. Такой контракт способен потянуть только действительно крупная фирма, у которых есть много людей и техники.
Аналогичный контракт, который истекает в этом году, обслуживает фирма «СМЭУ ГАИ». К Госавтоинспекции она не имеет никакого отношения.
Согласно новому лоту, за начальную цену в почти 632 миллиона рублей подрядчикам будет необходимо содержать светофоры, устанавливать и содержать заборы, вешать дорожные знаки, а также следить за системой контроля дорожного движения — она управляет светофорами. Если разбить контракт на более мелкие лоты, соответственно смогут участвовать больше разных фирм. Все это приведет к снижению бюджетных затрат на аукционе.
Пока неизвестно когда рассмотрят претензии. По информации на сайте Госзакупок, аукцион будет разыгран 26 декабря. Но его могут и притормозить.
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ИСТОЧНИК KP.RU