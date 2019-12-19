2019-12-19T17:52:38+03:00
Общество

В администрации района Челябинска не стали увольнять чиновника, который поговорил с посетителем в стиле 90-х

Сотрудник угрожал «закопать» активиста
Андрей Москвичев
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Фото: Яна Шмидт и Александра СмольниковаФото: Яна Шмидт и Александра Смольникова
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Работник администрации Ленинского района Челябинска, который нагрубил активисту Александру Смольникову, продолжит работать на госслужбе. Когда молодой человек пришел в отдел по благоустройству, чтобы поговорить о проблемах, один из чиновников нахамил и даже угрожал посетителю. После общественного резонанса, в администрации провели совещание по служебной этике и принесли извинения Александру.

— В ходе совещания, работникам было указано на необходимость соблюдения профессиональной этики, а также проявления корректности и внимательности в общении с гражданами, — пришел Александру официальный ответ из администрации.

В то же время, когда Александр написал пост о конфликте в социальных сетях, глава местного отдела благоустройства Сергей Евдокимов заявлял, что мужчина, с которым повздорил молодой человек, не является сотрудником администрации. Так и оказалось, но лишь формально. Он работает в учреждении, которое выполняет работы по благоустройству для райадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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