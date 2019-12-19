В Челябинске не пустят грузовики из-за снегопада

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-19T18:00:50+03:00

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Из-за надвигающегося снегопада и сильного ветра 20 декабря в Челябинске ограничат въезд грузовиков в город. Кроме того, будет также запрещен проезд по городским дорогам тех большегрузов, которые уже находятся в границах мегаполиса.

— В условиях снегопада передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и в свою очередь может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Госавтоинпекция также выделит дополнительные экипажи для предотвращения заторов на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU