2019-12-19T18:00:50+03:00
Общество

В Челябинске не пустят грузовики из-за снегопада

Запрет начнет действовать в пятницу, 20 декабря
Андрей Москвичев
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за надвигающегося снегопада и сильного ветра 20 декабря в Челябинске ограничат въезд грузовиков в город. Кроме того, будет также запрещен проезд по городским дорогам тех большегрузов, которые уже находятся в границах мегаполиса.

— В условиях снегопада передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и в свою очередь может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Госавтоинпекция также выделит дополнительные экипажи для предотвращения заторов на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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