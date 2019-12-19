Схватка «Трактора» и «Амура» завершилась в серии буллитов победой Хабаровска
Матч «медведей» с «тиграми» стал особенно принципиальным. «Трактор» нынче замыкает турнирную таблицу (12 место) в Восточной конференции КХЛ, «Амур» строчкой выше, опережая челябинцев на три очка и имея пару игр в запасе.
Гости были «заряжены» перед поединком с «медведями», приехав в Челябинск после четырех поражений кряду и первыми отрыли счет на 16-й минуте матча.
Американец с двойным белорусским гражданством Ник Бэйлен сравнял счет за 30 секунд до конца второго периода. И вышел вперед в самом начале третьей 20-минутки. Отличился еще один иностранец «Трактора» Лукаш Седлак. Однако в середине периода «Амур» сравнял счет…
Жаркие схватки не привели к изменению счета ни в основное время, ни в овертайме — 2:2.
В серии буллитов победу одержал «Амур». Теперь «Трактор» уже на четыре очка отстает от хабаровчан и еще больше осложнил вопрос с попаданием в восьмерку сильнейших и выходом в плей-офф.
21 декабря «Трактор» в Челябинске сыграет с нижнекамским «Амуром» (начало в 17.00).
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ИСТОЧНИК KP.RU