2019-12-20T05:52:22+03:00
Общество

Такси для кота: настырный пушистик заставил челябинца везти его на капоте

Пришлось таксисту ехать на заявку вместе с котом
Ирина КАРЕЛИНА
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Такси для кота. Кадр из видео Артема Симонова.Такси для кота. Кадр из видео Артема Симонова.
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Это забавное видео прислал читатель КП-Челябинск. Кот уселся на капот его авто и никак не хотел слезать. Кроме того, он пытался даже забраться на крышу.

— Работаю в такси. Прогрел машину, стал отъезжать, а кот запрыгнул. Несколько раз скидывал его, ведь мне надо было на заявку ехать. Но кот все равно запрыгивал, вот и пришлось ехать вместе с ним, — рассказал Артем Симонов.

— Надо было забрать его себе, — вздыхают подписчики группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК.

— Да у меня их уже много. Всех жалко, но всех не заберешь — что уж тут поделаешь! — ответил Артем Симонов.

Такси для кота по Челябинску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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