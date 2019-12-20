Такси для кота: настырный пушистик заставил челябинца везти его на капоте
Это забавное видео прислал читатель КП-Челябинск. Кот уселся на капот его авто и никак не хотел слезать. Кроме того, он пытался даже забраться на крышу.
— Работаю в такси. Прогрел машину, стал отъезжать, а кот запрыгнул. Несколько раз скидывал его, ведь мне надо было на заявку ехать. Но кот все равно запрыгивал, вот и пришлось ехать вместе с ним, — рассказал Артем Симонов.
— Надо было забрать его себе, — вздыхают подписчики группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК.
— Да у меня их уже много. Всех жалко, но всех не заберешь — что уж тут поделаешь! — ответил Артем Симонов.
Такси для кота по Челябинску.
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