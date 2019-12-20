2019-12-20T06:13:42+03:00
Общество

Семья из Магнитогорска выгнала щенка, потому что «ребенок не справляется с его воспитанием»

После предательства собака ищет новую семью
Ирина КАРЕЛИНА
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Кари ищет новый дом. Фото: Айгль ЮсуповаКари ищет новый дом. Фото: Айгль Юсупова
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В октябре волонтеры забрали из садов в Магнитогорске 19 щенков. Найти всем хозяев — задача непростая, но они справились. Однако, одной девочке по кличке Кари придется искать новых хозяев. Прежние ее бросили.

— Вернули нам из-за того, что ребенок не справляется с воспитанием собаки, — рассказала зоозащитница Айгуль Юсупова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

После квартиры Кари страшно и холодно в будке. Фото: Айгуль Юсупова

После квартиры Кари страшно и холодно в будке. Фото: Айгуль Юсупова

Подписчики паблика не согласны с такой позицией. По их мнению, собака — это ответственность взрослого человека, которую нельзя перекладывать на детей. Кстати, сам ребенок — 10-летний мальчик — отдавал поводок со слезами на глазах. Да и Кари тяжело пережила расставание с хозяином, к которому уже привыкла.

— У Карри сильный стресс… Я почти два часа с ней сидела на снегу. Она обнимает лапами, заглядывает в глаза и не поймет, что случилось… Жила в квартире. А тут вдруг будка, холодно, темно, и она остается одна… Это жестоко, и словами не передать. Я постараюсь найти ей новых хозяев, которые не предадут, — рассказала другая зоозащитница Ольга Лобанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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