2019-12-20T08:13:32+03:00
Общество

В Челябинске пропала девушка с красными волосами

15-летняя Светлана Титова утром ушла из дома на занятия и не вернулась
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске пропала 15-летняя девушка. Фото: Легион Спас.В Челябинске пропала 15-летняя девушка. Фото: Легион Спас.
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На фото к ориентировке челябинских поисковиков из Легион Спаса - симпатичная девушка. 15-летняя Светлана Титова месяц назад ушла из дома на учебу и не вернулась. Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск поисковики, у девушки отключен мобильный телефон. Ориентировки на исчезнувшую есть и у сотрудников полиции.

Исчезнувшая девушка-подросток ушла из дома по ул. Мамина, 3.

Приметы Светланы: рост — 155 см, среднего телосложения, глаза карего цвета, волосы красного цвета, короткие.

Была одета: парка зеленого цвета с капюшоном, на капюшоне розовый мех. Джинсы синие, на ногах — укороченные черные сапожки.

Если вы видели миниатюрную девушку с яркими приметами, позвоните в Легион Спас по телефону 8-951-455-13-15, Татьяна. Или в полицию 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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