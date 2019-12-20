В Магнитогорске коммунальщики поздравили жителей с Новым годом стишком про отключение воды и света
В подъезде одного из домов Магнитогорска появилось праздничное объявление: управляющая компания поздравила жильцов с наступающим Новым годом. Дальше следует стишок:
«Новый год! Новый год! К вам электрик наш идет,
Чтобы выключить вам свет — ваших денег у нас нет!
Новый год! Новый год! К вам сантехник наш идет,
Чтобы выключить вам воду за задолженность по году».
А ниже приписка: «Это шутка! Нас простите. Очень просим: оплатите!»
Фотографией объявления поделился в соцсети местный житель.
— Такие милые шутки, аж за душу берет, — прокомментировал он.
Жильцы юмора не поняли. Говорят: не до шуток, так как проблемы с этой компанией.
— У нас три дома хотят от нее отказаться, но сделать это непросто, — написал Александр Пудинов.
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ИСТОЧНИК KP.RU