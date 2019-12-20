В Магнитогорске коммунальщики поздравили жителей с Новым годом стишком про отключение воды и света

СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-20T06:27:53+03:00

Вот такое поздравление. Фото: vk.com/magnitkacity

Изменить размер текста: A A

В подъезде одного из домов Магнитогорска появилось праздничное объявление: управляющая компания поздравила жильцов с наступающим Новым годом. Дальше следует стишок:

«Новый год! Новый год! К вам электрик наш идет,

Чтобы выключить вам свет — ваших денег у нас нет!

Новый год! Новый год! К вам сантехник наш идет,

Чтобы выключить вам воду за задолженность по году».

А ниже приписка: «Это шутка! Нас простите. Очень просим: оплатите!»

Фотографией объявления поделился в соцсети местный житель.

— Такие милые шутки, аж за душу берет, — прокомментировал он.

Жильцы юмора не поняли. Говорят: не до шуток, так как проблемы с этой компанией.

— У нас три дома хотят от нее отказаться, но сделать это непросто, — написал Александр Пудинов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU