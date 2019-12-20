2019-12-20T06:27:53+03:00
Общество

В Магнитогорске коммунальщики поздравили жителей с Новым годом стишком про отключение воды и света

Горожане юмора не поняли
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот такое поздравление. Фото: vk.com/magnitkacityВот такое поздравление. Фото: vk.com/magnitkacity
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В подъезде одного из домов Магнитогорска появилось праздничное объявление: управляющая компания поздравила жильцов с наступающим Новым годом. Дальше следует стишок:

«Новый год! Новый год! К вам электрик наш идет,

Чтобы выключить вам свет — ваших денег у нас нет!

Новый год! Новый год! К вам сантехник наш идет,

Чтобы выключить вам воду за задолженность по году».

А ниже приписка: «Это шутка! Нас простите. Очень просим: оплатите!»

Фотографией объявления поделился в соцсети местный житель.

— Такие милые шутки, аж за душу берет, — прокомментировал он.

Жильцы юмора не поняли. Говорят: не до шуток, так как проблемы с этой компанией.

— У нас три дома хотят от нее отказаться, но сделать это непросто, — написал Александр Пудинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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