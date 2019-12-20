Неполиткорректный торт возмутил жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:03 2019-12-20T07:03:10+03:00

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Житель Златоуста увидел на прилавках магазина торт с названием «Негр в пене», очень удивился и выложил фото в соцсети.

— С бодуна что ли названия придумывают?! — возмутились вместе с ним несколько подписчиков паблика «ЧП ДТП Златоуст» в ВК.

Мол, как так можно — неполиткорректно же! Другие сочли название забавным. А третьи, что постарше, просветили: этому названию и рецепту уже не один десяток лет. Придумали его советские хозяюшки.

СПРАВКА КП

Рецепт торта «Негр в пене» был очень популярен у хозяек в 70 — 80-е годы в СССР. Продукты были в дефиците, а сладенького хотелось. Вот и придумали из простых ингридиентов такой вкусный тортик. Основа — коржи, которые пропитывались вареньем, из-за чего получались темно-коричневыми, как кожа жителей жарких стран. А крем — сметанный, белый, как пена для бритья. Отсюда и название. Кстати, не единственное. Также этот тор называли «Улыбка негра», «Поцелуй негра», «Негритенок», «Пьяный негр» и «Голова негра».

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ИСТОЧНИК KP.RU