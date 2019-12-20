Челябинцы хотят подарить губернатору новогодний шарик с черным снегом

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-20T07:02:55+03:00

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К новогодним праздникам челябинские предприниматели Антон Калюк и Дмитрий Закарлюкин придумали и выпустили игрушку-шарик. Вместо фигурки Деда Мороза в нем — заводские трубы. На которые падают черные хлопья. На корпусе крупно написано: ЧЕЛЯБИНСК.

Проект вызвал резонанс. О нем, например, сообщило влиятельное издание National Geographic на своих страницах в соцсетях. Шарики активно раскупали на маркете товаров ручного производства, который прошел в выходные в нашем городе. Есть привет из Челябинска у министра экологии Дмитрия Кобылкина.

Часть выручки автора проекта направляют на производство приборов для анализа воздуха на выбросы. Установить прибор можно дома, самостоятельно. Данные стекаются в единую сеть-карту. Аппаратура в России не сертифицирована, и информация носит индикативный характер, но общая картина складывается.

Теперь ребята хотят подарить «Шарик надежды» губернатору Алексею Текслеру.

— Друзья, с помощью проекта «Шары надежды» спасут Челябинск мы собрали часть денег на покупку новых датчиков для Челябинска. Мы хотим один из них подарить губернатору Челябинской области. После смога выходных дней он потребовал от контролирующих органов объяснений, но результаты его не удовлетворили. Смог развеялся лишь с появлением ветра. Вопрос о природе данного смога остался без внятного ответа, — говорит Дмитрий Закарлюкин.

Черный шарик, уверены ребята, подарит надежду на перемены и губернатору.

Как донести информацию о шарике до главы региона?

«В этом нам нужна ваша помощь, — пишут авторы проекта. — Помогите нам сделать это сообщение заметным — сделайте репост этой записи в Instagram или сторис и отмечайте одного своего друга + @alexeytexler.official».

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ИСТОЧНИК KP.RU