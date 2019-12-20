В Челябинской области объявлена охота на браконьеров

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-20T07:28:10+03:00

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Горячие смены сейчас начались у лесничих в заснеженном национальном парке «Зюраткуль». Бор манит браконьеров — срубить на продажу елку или сосну . Каждый год федеральный минприроды издает приказ об особой охране хвойных молодняков перед новогодними праздниками. Но злодеев бумагой не испугаешь.

Потому без патрулирования не обойтись. Каждый год в последние дни декабря охрана хвойных зарослей в «Зюраткуле» усиливается. Началась операция «Ель», и инспекторы выезжают в отдаленные точки лесов, устраивают проверки на дорогах.

— Легче всего срубить елочку в лесу. Но дерево выкинут уже после Нового года, а так бы она росла в своей естественной среде и радовала экосистему вокруг, — говорит директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.

За срубленную елку или нарезанный в лесу новогодний колючий букет грозит штраф до четырех тысяч рублей. Плюс, суд назначит возмещение ущерба, нанесенные экосистеме в размере: от полутора тысяч рублей за срубленные ветви до 6,5 тыс руб за уничтоженное дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU