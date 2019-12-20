СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-20T10:35:43+03:00

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Офисы ВТБ в Челябинской области будут дополнительно работать 21 декабря

ВТБ информирует о расширении режима работы 5 офисов в Челябинской области в субботу, 21 декабря. В преддверии праздников у клиентов появится дополнительный день для решения финансовых вопросов.

В этот день с 10.00 до 17.00 клиентов будут обслуживать следующие дежурные отделения в Челябинской области: ОО «Златоустовский», «Копейский», «На Мира» (г. Снежинск), «Озерский», «Трехгорный».

Адрес, перечень услуг и режим работы доступны на сайте ВТБ vtb.ru.