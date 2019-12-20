2019-12-20T08:11:44+03:00
Общество

«Город74»: оплачиваем коммуналку через интернет

Оплатить можно на сайте или через мобильное приложение
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Чтобы успеть до Нового года оплатить задолженности по жилищно-коммунальным услугам или погасить штрафы ГИБДД, не нужно бежать в банк и стоять в очереди: спокойно оплатите все по системе «Город» через Интернет.

На сайте gorod74.ru или через мобильное приложение «Город74» вы можете оплачивать любые услуги, подключенные к системе «Город» — от ЖКХ до образовательных услуг. Там же вы можете передавать показания счетчиков.

Для оплаты используйте карты Visa, Mastercard или «Мир» любого банка. По картам Челябинвестбанка оплата производится без комиссии (0%). По карте другого банка комиссия составляет 1% для всех услуг кроме сотовой связи. При оплате сотовой связи — 2,5% от суммы. Размер комиссии в рублях отображается перед совершением платежа.

Если у вас есть номер и пароль в системе «Город» или учетная запись на портале «Госуслуги», то войдя с этими учетными данными, вы сможете увидеть ваши задолженности по всем подключенным услугам, а также оплатить их. Если вы хотите оплатить услуги без регистрации, то введя адрес, вы увидите список услуг без сумм задолженностей. Для оплаты просто укажите нужную сумму и оплачивайте.

Приложение «Город74» (18+) доступно для мобильных устройств, работающих на платформах Android 4.4. и выше и iOS выше версии 9.0. Скачать приложение можно в магазинах Google Play и App Store.

Вопросы и консультации по работе приложения «Город74» и системы «Город» — по телефону круглосуточной службы поддержки: (351) 268-00-88.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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