Из аэропорта Челябинска не смог вылететь Sukhoi Superjet 100
Утром в пятницу, 20 декабря, из Челябинска в Москву должен был вылететь самолет Sukhoi Superjet 100. Пилоты дважды пытались завести двигатель. Но сделать это не удалось. Поэтому экипаж принял решение отменить полет.
Подробности сообщила пресс-служба аэропорта:
— Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 по маршруту Челябинск-Москва был запланирован на 7.55. Однако пилотам не удалось завести двигатель воздушного судна, они приняли решение высадить пассажиров. На борту находилось 79 человек.
Возможно, пассажиры полетят в Москву дневным рейсом компании «Аэрофлот».
Этот вопрос на усмотрение авиаперевозчиков. Сейчас в аэропорту ждут техников для осмотра воздушного суда, уточнили в пресс-службе аэропорта.
Пассажиры находятся в аэропорту.
Напомним, утром 17 декабря в челябинском аэропорту из-за отсутствия интернета задержали семь рейсов. Произошел сбой. Максимальная задержка вылета составила 55 минут, рассказал сайт «Челябинск Сегодня».
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ИСТОЧНИК KP.RU