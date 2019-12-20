Губернатор Алексей Текслер ответит на вопросы земляков в прямом эфире

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-20T11:49:49+03:00

Если у вас есть вопросы к Алексею Текслеру, звоните и пишите! Фото: gubernator74.ru

Разговор состоится на каналах Россия-24 и ОТВ. Вопросы можно задавать уже сейчас [видео]

Изменить размер текста: A A

Итоги уходящего года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подведет в среду, 25 декабря. Прямую линию с южноуральцами организуют на канале Россия-24 и ОТВ.

Если вас интересует вопросы жизни в вашем городе, селе, районе, если вы неравнодушны к вопросам экологии, озеленения, благоустройства, дорожного строительства, поддержки малого бизнеса, строительства школ и детских садов, позвоните губернатору.

Напомним, временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначен Указом президента страны 19 марта. На выборах 8 сентября он победил в первом туре. .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/750772" frameborder="0"></iframe> Задай вопрос Текслеру.

Вопросы, фото- и видеообращения уже принимаются по телефону (351) 701-501-7, во ВКонтакте и Инстаграм по хэштегу #спросиТекслера

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU