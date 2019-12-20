Губернатор Алексей Текслер ответит на вопросы земляков в прямом эфире
Итоги уходящего года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подведет в среду, 25 декабря. Прямую линию с южноуральцами организуют на канале Россия-24 и ОТВ.
Если вас интересует вопросы жизни в вашем городе, селе, районе, если вы неравнодушны к вопросам экологии, озеленения, благоустройства, дорожного строительства, поддержки малого бизнеса, строительства школ и детских садов, позвоните губернатору.
Напомним, временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначен Указом президента страны 19 марта. На выборах 8 сентября он победил в первом туре. .
Задай вопрос Текслеру.
Вопросы, фото- и видеообращения уже принимаются по телефону (351) 701-501-7, во ВКонтакте и Инстаграм по хэштегу #спросиТекслера
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