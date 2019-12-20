В Челябинской области на трассе столкнулись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-20T10:31:27+03:00

В ДТП столкнулись пять автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

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20 декабря, в сильный снегопад, в условиях плохой видимости, около 08.30 часов на 30 км дороги Челябинск-Новосибирск в Красноармейском районе, в снегопад, столкнулись пять автомобилей (два грузовых и три легковых). Одна из фур улетела на обочину и опрокинулась. На противоположной стороне в кювет улетел микроавтобус.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, травму получил пассажир КамАЗа.

Сейчас сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте введено реверсивное движение.

Напомним, снегопад на Южном Урале начался накануне, в 22.30, и продолжается до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU