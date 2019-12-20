Агрохолдинг «Чурилово» открыл один из крупнейших тепличных комплексов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-20T13:15:56+03:00

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Агрокомплекс «Горный» стал крупнейшим по величине объектом агрохолдинга «Чурилово» в регионе. В теплицах площадью 25 тыс. га планируется выращивать до 35 тыс. тонн экологически чистых овощей в год. Новое предприятие главе региона Алексею Текслеру презентовал инвестор проекта Сергей Вайнштейн, который отметил, что комплекс дал 720 рабочих мест одной из самых сложных территорий Челябинской области.

— Благодарю Правительство Челябинской области, АО «Россельхозбанк», Фонд развития моногородов и Министерство сельского хозяйства РФ за участие в реализации такого масштабного проекта, — говорит инвестор агрокомплекса «Горный» Сергей Вайнштейн. — Мы рады, что наш проект позволил трудоустроить такое количество жителей Усть-Катава. Надеюсь, в дальнейшем вклад наш в развитие города будет только расти.

— Запуск Агрокомплекса «Горный», Агрокомплекса «Мартыновский» в Курганской области и модернизация Агрокомплекса «Чурилово» увеличат валовый сбор продукции агрохолдинга до 75 тыс. тонн в год, что позволит войти в пятерку лидеров по производству овощей закрытого грунта в России, — комментирует генеральный директор агрокомплекса «Чурилово» Оксана Лицингер.

Тепличный комплекс «Горный» построен при поддержке Фонда развития моногородов. Общий объем инвестиций составил 7,4 млрд рублей, 5,7 млрд рублей из которых — заемные и собственные средства агрохолдинга «Чурилово».

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ИСТОЧНИК KP.RU