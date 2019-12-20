Главврач больницы «скорой помощи» Олег Маханьков ушел в отставку
Более 20 лет возглавлявший Челябинскую областную клиническую больницу № 3 Олег Маханьков ушел в отставку. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявили в пресс-службе регионального минздрава.
Причины отставки не оглашаются.
Олег Маханьков — заслуженный врач России. В 2005-м он также стал депутатом Городской думы, а в 2006-м ему присвоили звание «Человек года города Челябинска» в номинации «Здравоохранение».
До переезда в Челябинск Олег Маханьков возглавлял городскую больницу № 3 в городе Миассе. По стопам отца пошел и его медик-сын. До последнего времени Олег Маханьков возглавлял городскую больницу № 2 в Миассе. В ноябре этого года его уволили после того, как в социальные сети попало видео, на котором уборщица вытерла лицо тряпкой одной из пациенток.
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ИСТОЧНИК KP.RU