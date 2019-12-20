Назван ТОП-5 событий года в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-20T12:23:03+03:00

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Политическая повестка и ее события больше всего интересовали челябинцев в уходящем 2019 году. Об этом свидетельствует статистика «Яндекса». Мы узнали пятерку тем, которые чаще всего набирали в поисковых запросах в минувшие дни года.

Это победа Алексея Текслера, карантин в школах, торговый комплекс «Космос», отставка Бориса Дубровского и концерт Макса Коржа.

1. Победа Текслера

Интерес к выборам губернатора области 8 сентября подтвердила явка. По России область вошла в тройку лидеров с результатом 45,14%, чуть-чуть отстав от Башкирии и Ставрополья. Самовыдвиженец Алексей Текслер, временно исполнявший обязанности губернатора, получил 69,31% голосов избирателей и стал губернатором Челябинской области.

2. Карантин не объявляли

В январе разразилась сезонная эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области. Закрывались классы и даже целые школы. Родители ждали всеобщего объявления карантина. Но так и не дождались. Зато были повсеместно введены ограничительные меры в учебных заведениях, больницах, других местах с массовым пребыванием людей.

3. Новый «Ашан» в ТРК «Космос»

На Северо-Западе Челябинска в мае открылся новый торгово-развлекательный комплекс «Космос», построенный за два года. Челябинцы ждали появления в городе второго «Ашана», а потом массово жаловались на логистику в прилегающем районе и недоделки при строительстве и благоустройстве комплекса.

4. Отставка Бориса Дубровского

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ушел в отставку 19 марта. С момента его назначения ходили упорные слухи о возможной отставке Бориса Дубровского, а политологи отмечали его крайне низкий рейтинг. Громкий скандал с делом, которое возбудили антимонопольщики о сговоре Бориса Дубровского с владельцами компании «Южуралмост», продолжается до сих пор.

5. Толпы фанатов Макса Коржа

31 мая на Центральном стадионе прошел концерт популярного среди школьниц исполнителя. Приехали даже поклонники из-за рубежа. К стадиону с вместимостью 15,5 тыс. человек были стянуты сотни силовиков. Очереди к пропускным пунктам, по словам очевидцев, достигали 500 метров, напомнил сайт polit74.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU