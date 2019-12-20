Челябинск получит машину-нюхач

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-20T11:15:47+03:00

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В Челябинск отправлен передвижной экологический пост для мониторинга воздуха. Об этом на своей страничке в соцсетях заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Работа нашей передвижной лаборатории — это быстрый и качественный мониторинг воздуха. Оборудование поста способно анализировать концентрацию 27 вредных веществ. Лаборатория поможет найти предприятия, не снижающие интенсивность производства во время неблагоприятных метеоусловий в городе. Мы сможем оперативно выявлять источники загрязнений.

Радионова напомнила, что в загазованном Челябинске усиленный мониторинг — это еще один шаг, «который приведет к большой цели». К 2024 в городе объем вредных выбросов будет снижен не менее чем на 20%.

В следующем году в нашем городе будет установлено 17 стационарных постов мониторинга воздуха. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе регионального минэкологии. Металлические будки-коробки с оборудованием внутри появляются в жилых кварталах. Плюс, у минэкологии есть две передвижных поста и один у регионального Росприроднадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU