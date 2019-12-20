Школяры из Челябинска собрали 60 тыс рублей для больных раком сверстников
На днях в челябинской школе № 47 прошла шумная ярмарка. Школьники продавали самодельные вкусности и поделки. За два часа удалось выручить 60 тысяч рублей. Тратить деньги на глупости ребятня не захотела. Всю сумму отдали в благотворительный фонд «Искорка», который помогает детям с онкологией.
— У детей, которые борются с онкологией, снижен иммунитет. Им нельзя ездить в общественном транспорте. Деньгами школьников мы оплатим работу социального такси, им наши подопечные пользуются ежедневно, — обрадовались в фонде «Искорка».
А если вдруг для кого-то из больных ребят срочно понадобится лекарство, которое не выдается бесплатно, на эти деньги купят лекарство.
Кстати, «Искорке» 47-я школа помогает не в первый раз. До этого школьники собрали помощь для больных сверстников на осенней ярмарке.
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ИСТОЧНИК KP.RU