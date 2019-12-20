Премьеру нового телесериала про Челябинска покажут на следующей неделе
Режиссер Иван Артемов из Челябинска закончил съемки пилотной серии сериала «Валя в деле». В среду, 25 декабря ее опубликуют на YouTube канале проекта. А пока команда опубликовала официальный трейлер .
Сериал «Валя в деле» расскажет про актера из Челябинска, которого приглашают на съемки в Москву. Парень находится в шаге от своей мечты, но бывшая девушка подкидывает проблем, от этого он попадает в круговорот нелепых ситуаций и не может уехать.
Съемки первого эпизода начались еще в начале марта. Отметим, что ранее Иван Артемов также выпускал довольно удачные киноработы. Кстати, это не первый сериал про жизнь в Челябинске. В 2012 году выходил «О чем говорят парни», но успехом он так и не увенчался.
Официальный трейлер пилота сериала Валя в деле .Валентин - молодой актёр провинциального театра, который хочет поехать в Москву и прославиться, но из-за стечения обстоятельств вынужден идти работать в такси.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU