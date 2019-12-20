Премьеру нового телесериала про Челябинска покажут на следующей неделе

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-20T11:32:20+03:00

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Режиссер Иван Артемов из Челябинска закончил съемки пилотной серии сериала «Валя в деле». В среду, 25 декабря ее опубликуют на YouTube канале проекта. А пока команда опубликовала официальный трейлер .

Сериал «Валя в деле» расскажет про актера из Челябинска, которого приглашают на съемки в Москву. Парень находится в шаге от своей мечты, но бывшая девушка подкидывает проблем, от этого он попадает в круговорот нелепых ситуаций и не может уехать.

Съемки первого эпизода начались еще в начале марта. Отметим, что ранее Иван Артемов также выпускал довольно удачные киноработы. Кстати, это не первый сериал про жизнь в Челябинске. В 2012 году выходил «О чем говорят парни», но успехом он так и не увенчался.

Официальный трейлер пилота сериала Валя в деле .Валентин - молодой актёр провинциального театра, который хочет поехать в Москву и прославиться, но из-за стечения обстоятельств вынужден идти работать в такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU