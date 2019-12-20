Челябинцев напугал сильный пожар на перекрестке улиц Косарева и проспекта Победы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-20T12:12:26+03:00

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В Челябинске людей испугал пожар на Северо-Западе города. Загорелся двухэтажный частный дом. Столб дыма и пламя огня видно даже с домов на улице Краснознаменной и Чайковского. Хотя дом горит в частном секторе Колхозного поселка, недалеко от перекрестка улиц Косарева и проспекта Победы. Район трамвайной остановки Тепличная.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили:

— Горит двухэтажный жилой дом на одного хозяина по улице Бехтерева-Косарева. Подразделения работают по пожару повышенного номера сложности «пожар 1 БИС». Со слов соседей, хозяин самостоятельно покинул здание и в помощи не нуждается.

Пожарные подразделения в эти минуты работают на месте.

— Горит открытым пламенем. Хозяева вышли на улицу. Была угроза распространения на соседние строения. Пожар локализован на площади 200 квадратный метров. Работают 8 единиц техники, 30 человек личного состава, — рассказала пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

В 14:05 пожар ликвидирован, добавила Ирина Шафеева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/750784" frameborder="0"></iframe> Пожар на Северо-Западе.

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ИСТОЧНИК KP.RU