Челябинцев напугал сильный пожар на перекрестке улиц Косарева и проспекта Победы
В Челябинске людей испугал пожар на Северо-Западе города. Загорелся двухэтажный частный дом. Столб дыма и пламя огня видно даже с домов на улице Краснознаменной и Чайковского. Хотя дом горит в частном секторе Колхозного поселка, недалеко от перекрестка улиц Косарева и проспекта Победы. Район трамвайной остановки Тепличная.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили:
— Горит двухэтажный жилой дом на одного хозяина по улице Бехтерева-Косарева. Подразделения работают по пожару повышенного номера сложности «пожар 1 БИС». Со слов соседей, хозяин самостоятельно покинул здание и в помощи не нуждается.
Пожарные подразделения в эти минуты работают на месте.
— Горит открытым пламенем. Хозяева вышли на улицу. Была угроза распространения на соседние строения. Пожар локализован на площади 200 квадратный метров. Работают 8 единиц техники, 30 человек личного состава, — рассказала пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
В 14:05 пожар ликвидирован, добавила Ирина Шафеева.
Пожар на Северо-Западе.
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