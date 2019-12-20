В Челябинском поселке Западный открыли пожарную часть

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-20T12:55:09+03:00

Она будет обслуживать также микрорайоны Просторы, Женева, Белый Хутор и другие новострои

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В Челябинске проходил сбор единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Уральского федерального округа. По этому случаю в город прибыл глава МЧС России Илья Денисов.

После пленарного заседания он вместе с губернатором Алексеем Текслером и начальником областного МЧС Юрием Буренко он открыл пожарно-спасательную часть № 9 в поселке Западный.

Пожарные на открытие части. Фото: 74.mchs.gov.ru

Часть оснащена по всем современным стандартам. На выполнение задач отсюда будет выезжать новая пожарная спецтехника. Каждые сутки сюда будет заступать расчет из 15 человек.

Западный — поселок в Сосновском районе. Находится на берегу Шершней. Вблизи находятся микрорайоны Просторы, Женева, Белый Хутор и поселки Холм's, Залесье, Вишневая Горка, Привилегия, Западный-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU