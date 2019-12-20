В Челябинской области прокуратура требует снести забор вокруг курортного озера
Не поставлена еще точка по спору вокруг забора на Коровьем пляже на Увильдах. Дело будет слушаться областном суде. Прокуратура Аргаяшского района требует признать незаконным право собственности на земельный участок и снести ограждение у воды.
И вот — новая проверка береговой линии курортного озера, учиненная надзорным ведомством. Как говорят в прокуратуре, Увильды — озеро большое, заборов у воды много.
Аргаяшский суд удовлетворил требования прокурора района о свободном доступе к береговой полосе озера, которое является объектом общего пользования.
Неподалеку от Коровьего пляжа собственник трех участков, расположенных рядом с озером, построил забор из сетки-рабицы. Ограждение заходит в воду. Препятствие нарушает требование Водного Кодекса о свободном доступе к берегу и водоему.
Суд согласился с требованием прокуратуры по сносу ограды.
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ИСТОЧНИК KP.RU