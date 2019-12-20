В Челябинской области прокуратура требует снести забор вокруг курортного озера

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-20T12:56:29+03:00

Увильды - озеро большое, незаконных заборов вокруг него много. Фото: соцсети.

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Не поставлена еще точка по спору вокруг забора на Коровьем пляже на Увильдах. Дело будет слушаться областном суде. Прокуратура Аргаяшского района требует признать незаконным право собственности на земельный участок и снести ограждение у воды.

И вот — новая проверка береговой линии курортного озера, учиненная надзорным ведомством. Как говорят в прокуратуре, Увильды — озеро большое, заборов у воды много.

Аргаяшский суд удовлетворил требования прокурора района о свободном доступе к береговой полосе озера, которое является объектом общего пользования.

Неподалеку от Коровьего пляжа собственник трех участков, расположенных рядом с озером, построил забор из сетки-рабицы. Ограждение заходит в воду. Препятствие нарушает требование Водного Кодекса о свободном доступе к берегу и водоему.

Суд согласился с требованием прокуратуры по сносу ограды.

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ИСТОЧНИК KP.RU