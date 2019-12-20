В Челябинске в выходные ожидаются метели
Сегодня ночью и днем в субботу, 21 декабря, в Челябинской области ожидаются снег, местами сильный, в отдельных районах метели. На дорогах возможен гололед и снежный накат. Температура воздуха ночью минус 9-14, днем — 7-12.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», состояние федеральных дорог в регионе круглосуточно проверяют подрядчики, которые отвечают за содержание федеральных трасс. На расчистку дорог выйдут более 130 единиц техники. В запасе — достаточные объемы противогололедных материалов.
ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит автомобилистов не выезжать во время сильного снегопада в дальнюю дорогу. Нужно быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее планировать маршрут с учетом погоды.
Важно не мешать на дорогах работе спецтехники.
О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш», Р-354 можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.
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ИСТОЧНИК KP.RU