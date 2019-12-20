В Челябинске в выходные ожидаются метели

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-20T13:24:37+03:00

Фото сделано в пятницу, 20 декабря, рядом с Усть-Катавом. Фото: группа "Трасса М5 Уфа - Челябинск" vk.com

Автолюбителей просят не отправляться без надобности в дальнюю дорогу

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Сегодня ночью и днем в субботу, 21 декабря, в Челябинской области ожидаются снег, местами сильный, в отдельных районах метели. На дорогах возможен гололед и снежный накат. Температура воздуха ночью минус 9-14, днем — 7-12.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», состояние федеральных дорог в регионе круглосуточно проверяют подрядчики, которые отвечают за содержание федеральных трасс. На расчистку дорог выйдут более 130 единиц техники. В запасе — достаточные объемы противогололедных материалов.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит автомобилистов не выезжать во время сильного снегопада в дальнюю дорогу. Нужно быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее планировать маршрут с учетом погоды.

Важно не мешать на дорогах работе спецтехники.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш», Р-354 можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU