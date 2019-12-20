2019-12-20T14:15:35+03:00
Общество

Пенсионерка зашла на старое место работы и выиграла миллион в Курганской области

Теперь она собирается купить квартиру сыну
Лидия ПЕСКОВА
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Любовь Гурко сорвала большой куш. Фото: пресс-служба "Столото".Любовь Гурко сорвала большой куш. Фото: пресс-служба "Столото".
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Любовь Гурко из Курганской области уже несколько лет сидит на пенсии. От безделья женщина не страдает: на ее плечах огород и пятеро внуков. Как переделает все дела: ощущение, словно отработала смену. Только денег, конечно же, не хватает. Но в канун Нового года женщине повезло на миллион.

Чтобы поправить семейный бюджет, женщина начала играть в лотерею. Не так давно она зашла на почту, где проработала 30 лет, и взяла два билетика. Один из них оказался счастливым.

— Когда в одном из билетов осталась двойка, я мысленно попросила ведущего вытащить бочонок с этим номером. И он как будто меня услышал! И я победила! — рассказывает Любовь.

Куда потратить богатый выигрыш, Любовь Ивановна уже решила: купить квартиру сыну. А потом… продолжит играть в лотерею. Пенсионерка уверена, что когда-то ей повезет вновь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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