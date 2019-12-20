2019-12-20T15:17:31+03:00
Общество

Таможенники Челябинска задержали девять тысяч презервативов

Контрацептивы везли из Казахстана в Башкирию
Ольга АНТОНОВА
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Партия поддельных презервативов оценивается в 2,5 млн рублей. Фото: пресс-служба Челябинской таможни.Партия поддельных презервативов оценивается в 2,5 млн рублей. Фото: пресс-служба Челябинской таможни.
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Сотрудники Челябинской таможни в Челябинской области арестовали партию из 27 тысяч презервативов, которую пытались провезти из Алма-Аты в город Октябрьский (Башкортостан).

Выяснилось, контрацептивы изготовлены без разрешения владельца товарного знака Contex. Стоимость девяти тысяч упаковок, по три штуки каждая, оценивается в 2,5 млн руб.

Как сообщил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни Денис Соляников, на упаковке презервативов есть признаки контрафакта: низкое качество полиграфии, несоответствие текстовых и графических элементов, использование неоригинального серийного номера. Здоровье потребителей находилось бы под угрозой, попади подделка в продажу.

Партия передана в полицию Троицка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Изготовителю контрафакта грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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