2019-12-20T14:01:30+03:00
Общество

В Челябинске у трамвая отвалился тормоз

Движение с Северо-Запада в сторону центра ограничено
Ольга АНТОНОВА
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Движение трамваев с Северо-Запада в центр ограничено. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com.Движение трамваев с Северо-Запада в центр ограничено. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com.
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В пятницу, 20 декабря, в Челябинске у трамвайного вагона отвалился тормозной «башмак». Временно вагоны ходят только до разворотного кольца по ул Чичерина.

В соцсетях начали охать и ахать о том, что подвижной состав рельсового электрического транспорта на ладан дышит. Но нашлись и защитники:

— Посмотрите в окно: снегопад не прекращается! Тут идешь, и на каждом башмаке по комку снега налипает, чего уж говорить о башмаке на вагоне? На него сколько налипло за рейс, если все рельсы снегом заметены? — защищает трамваи подписчик группы «Челябинский транспорт» социальной сети ВКонтакте Татьяна Белова.

На тормозной колодке под вагоном налипло столько снега, что она отвалилась. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com.

На тормозной колодке под вагоном налипло столько снега, что она отвалилась. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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