В Челябинске у трамвая отвалился тормоз

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-20T14:01:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 20 декабря, в Челябинске у трамвайного вагона отвалился тормозной «башмак». Временно вагоны ходят только до разворотного кольца по ул Чичерина.

В соцсетях начали охать и ахать о том, что подвижной состав рельсового электрического транспорта на ладан дышит. Но нашлись и защитники:

— Посмотрите в окно: снегопад не прекращается! Тут идешь, и на каждом башмаке по комку снега налипает, чего уж говорить о башмаке на вагоне? На него сколько налипло за рейс, если все рельсы снегом заметены? — защищает трамваи подписчик группы «Челябинский транспорт» социальной сети ВКонтакте Татьяна Белова.

На тормозной колодке под вагоном налипло столько снега, что она отвалилась. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com.

Читайте так же:

В Челябинске испытают еще один низкопольный трамвай европейского уровня. На этот раз он от корпорации «Ростех» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU