В Челябинске у трамвая отвалился тормоз
В пятницу, 20 декабря, в Челябинске у трамвайного вагона отвалился тормозной «башмак». Временно вагоны ходят только до разворотного кольца по ул Чичерина.
В соцсетях начали охать и ахать о том, что подвижной состав рельсового электрического транспорта на ладан дышит. Но нашлись и защитники:
— Посмотрите в окно: снегопад не прекращается! Тут идешь, и на каждом башмаке по комку снега налипает, чего уж говорить о башмаке на вагоне? На него сколько налипло за рейс, если все рельсы снегом заметены? — защищает трамваи подписчик группы «Челябинский транспорт» социальной сети ВКонтакте Татьяна Белова.
На тормозной колодке под вагоном налипло столько снега, что она отвалилась. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com.
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