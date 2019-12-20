2019-12-20T15:23:11+03:00
Общество

Воспитатели детских садов из Кургана отработают 31 декабря дважды

Вместо отдыха педагогов и нянечек ждут горшки и чужие дети
Лидия ПЕСКОВА
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Скоро 12, а мама все еще на работе.Скоро 12, а мама все еще на работе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков прислушался к просьбам народа и перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Правда, только для тех, кто работает в государственных и бюджетных структурах. В результате оказалось, что сотрудникам детских садов придется отработать предпраздничный день дважды.

— Так как большая часть родителей работают не в государственных, а в частных структурах, 31 декабря остается для них рабочим. И куда в этот день отводить детей? — возмутились курганцы.

Чтобы исправить досадный промах, в детсадах проведут опрос мама и пап. Он покажет, где нужно организовать дежурные группы. Но по факту выходит, что теперь воспитателям все же придется выходить на работу два раза.

В Челябинской области 31 декабря решили не переносить: для всех организаций он будет рабочим. Если, конечно, работодатель сам не отпустит своих подчиненных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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