2019-12-20T15:39:04+03:00
Общество

Челябинск парализовало десятибалльными пробками

Дороги в городе не очищены. Снег продолжается
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Пятничным вечером город сковало рекордными пробками.Пятничным вечером город сковало рекордными пробками.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Десять баллов из десяти возможных — так сервис Яндекса оценил заторы на дорогах Челябинска в 17.00 пятницы, 20 декабря. Снегопад, начавшийся накануне в 22.30, продолжается до сих пор. На дорогах выстроились вереницы легковых автомобилей и общественного транспорта. Скорость минимальная: дороги не очищены. Снег продолжается.

Парализован центр города: в соцсетях сообщают, что путь домой занимает времени в два раза больше, чем обычно.

В грядущие выходные погода не изменится. Ожидается снегопад, временами — метели. На дорогах гололедица, заносы.Температура воздуха ночью минус 9-14, днем — 7-12.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области просит автолюбителей проявить понимание и не мешать работе уборочной техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинск парализовало десятибалльными пробками
Воспитатели детских садов из Кургана отработают 31 декабря дважды
Регоператор по вывозу мусора пригрозил Челябинску новым коллапсом
Мама рассказала, где прятался 12-летний школьник, пропавший в Челябинске
Позвоночник как бамбук: в Челябинске помогли пациенту с редкой патологией
В Челябинске у трамвая отвалился тормоз
Таможенники Челябинска задержали девять тысяч презервативов
Пенсионерка зашла на старое место работы и выиграла миллион в Курганской области
В Челябинске в выходные ожидаются метели
В Челябинской области прокуратура требует снести забор вокруг курортного озера
В Челябинском поселке Западный открыли пожарную часть
В Челябинской области бизнесмен нарушил новый закон, разместив хостел в квартирах
В Челябинске снимают фильм об украденном бюсте разведчика Кузнецова
Стало известно, где ночевал 12-летний школьник, которого искал весь Челябинск
Челябинцев напугал сильный пожар на перекрестке улиц Косарева и проспекта Победы
Премьеру нового телесериала про Челябинск покажут на следующей неделе
Назван ТОП-5 событий года в Челябинской области
Школяры из Челябинска собрали 60 тысяч рублей для больных раком сверстников
Челябинск получит машину-нюхач