Челябинск парализовало десятибалльными пробками

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-20T15:39:04+03:00

Дороги в городе не очищены. Снег продолжается

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Десять баллов из десяти возможных — так сервис Яндекса оценил заторы на дорогах Челябинска в 17.00 пятницы, 20 декабря. Снегопад, начавшийся накануне в 22.30, продолжается до сих пор. На дорогах выстроились вереницы легковых автомобилей и общественного транспорта. Скорость минимальная: дороги не очищены. Снег продолжается.

Парализован центр города: в соцсетях сообщают, что путь домой занимает времени в два раза больше, чем обычно.

В грядущие выходные погода не изменится. Ожидается снегопад, временами — метели. На дорогах гололедица, заносы.Температура воздуха ночью минус 9-14, днем — 7-12.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области просит автолюбителей проявить понимание и не мешать работе уборочной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU