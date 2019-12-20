2019-12-20T17:23:49+03:00
Общество

Известный ветеринар из Челябинска получит свою клинику

Лечебница для животных может открыться уже в этом году
Андрей Москвичев
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Баграт надеется открыть клинику 29 декабря. Фото: www.instagram.com/bagrat.vetБаграт надеется открыть клинику 29 декабря. Фото: www.instagram.com/bagrat.vet
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Челябинский ветеринар Баграт Агажанов, недавно отправившийся лепить пельмени, откроет свою собственную клинику. Ветлечебница получит название «Добрый хвост».

Спасибо Владимиру Бурматову, который в очередной раз помог и нашел инвесторов. Это будет ветклиника доброго отношения к животным. С нового года жду вас и ваших питомцев на прием, — написал Агажанов на своей странице в Instagram.

Этой осенью ветеринар стал участником скандала, связанным с его деятельностью. Питерский юрист и зоозащитник Анна Разинова подала заявление в прокуратуру на Агажанова, обвинив его в мошенничестве — ветеринар, вместо усыпления больных животных, выхаживал их, покупая на заплаченные деньги расходматериалы, хотя и не знал, что это может расцениваться как незаконное действие. После того, как на ситуацию обратили внимание депутат Госдумы Владимир Бурматов и челябинский зоозащитник Карен Даллакян, юрист отозвала заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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