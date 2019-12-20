2019-12-20T18:29:34+03:00
Общество

В Челябинской области для фур закрыт большой участок дороги

Временное ограничение введено до полуночи
Ольга АНТОНОВА
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На М-5 сейчас пробки. Фото: группа "Трасса М5 Уфа - Челябинск" vk.comНа М-5 сейчас пробки. Фото: группа "Трасса М5 Уфа - Челябинск" vk.com
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Уже почти сутки дороги заносит мелким колючим снегом. Из-за обильных осадков, плохой видимости и гололеда временно закрыт для движения большегрузов самый сложный участок трассы М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области — от Аши до Сатки.

Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничение введено до 24.00 20 декабря. И этот период может продлится, если погода не улучшится.

Судя по прогнозу Челябгидрометцентра, в выходные в регионе сохранится снежная погода. По прогнозу синоптиков, сегодня ночью и завтра днем ожидается снег, местами сильный, метели, гололед. Температура воздуха ночью — 9-14, днем — 7-12 градусов.

О нештатных ситуациях на федеральных дорогах нужно сообщать в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» по тел. (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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