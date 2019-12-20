Суд подтвердил сговор на аукционе между регоператором капремонта и фирмой Дубровского

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-20T18:39:02+03:00

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В арбитражном суде Челябинской области признали, что компания ООО «Жилкомсервис», связанная с сыном экс-губернатора Бориса Дубровского, незаконно выиграла торги по ремонту лифтов в Челябинске. Ранее решение пытались оспорить как сама фирма, так и региональный оператор.

— Эти действия привели к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для ООО «Жилкомсервис» на аукционе по выполнению работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, — сообщили в Управлении ФАС по Челябинской области.

Конфликт начался еще летом прошлого года, когда были объявлены торги на 220 миллионов рублей по ремонту 112 лифтов. Тогда, из 6 заявившихся участников, к аукциону были допущены только 2, якобы по причине отсутствия компаний в реестре квалифицированных подрядных организаций, хотя это было не так. Причем конкурент фирмы Александра Дубровского — ООО «Щербинский лифтостроительный завод», по итогу, также не участвовал в аукционе. Даже после предписания антимонопольщиков об отмене протоколов, договор все равно был заключен с ООО «Жилкомсервис», которые оценили работу по эксплуатации лифтов и шахт в 216 муфлонов.

Теперь фирме и регоператору будет необходимо выплатить штраф, который суммарно составляет 9,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU