2019-12-21T07:52:39+03:00
Происшествия

На заснеженной трассе в Челябинской области лоб в лоб столкнулись две иномарки

Одного из водителей увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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По словам пострадавшего, Toyota вылетела на «встречку». Фото: читатель КППо словам пострадавшего, Toyota вылетела на «встречку». Фото: читатель КП
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Челябинскую область в пятницу, 20 декабря, засыпало снегом. Это повысило аварийность на дорогах. Так в ночь на субботу, 21 декабря, на 95 км трассы Челябинск-Екатеринбург лоб в лоб столкнулись Toyota Estima и Hyundai Accent. Водителя «Акцента» увезли в больницу.

— Toyota на «встречку» вылетела, водитель то ли обгонять начал, то ли что. И в меня врезался. Я дверь открыть сам не смог — помогли. Вышли, сразу позвонил 112, потому что боль в ноге и головокружение было. У меня ссадины, сильный ушиб ноги. В той машине ехали пассажиры, сколько не знаю, меня быстро «скорая» забрала. Они и водитель живы, вроде без травм, — рассказал КП-Челябинск водитель Алексей.

В ночь аварии шел сильный снег. Фото: читатель КП

В ночь аварии шел сильный снег. Фото: читатель КП

У обеих иномарок сильно разбит перед, скорее всего, машины уже не восстановить. В ДТП сейчас разбирается ГИБДД.

Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД. Фото: читатель КП

Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД. Фото: читатель КП

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ИСТОЧНИК KP.RU

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