В Челябинске ввели круглосуточный контроль за уборкой снега
На Южном Урале продолжает сыпать снег. В Верхнеуральском, Увельском, Троицком и Еткульском районах метут метели. Как сообщает Миндортранс, на областных трассах с утра работают 259 снегоуборочных машин.
В Челябинске тоже продолжается снежная борьба. На улицы вывели дополнительную технику, помимо машин подрядчика «Южуралмост».
А снег, кажется, не собирается прекращаться. Фото: администрация Челябинска
— В городе по поручению Натальи Котовой ведется круглосуточный контроль за уборкой снега. Назначены семь ответственных за каждый район города. Также мобилизован депутатский корпус, — рассказали в мэрии.
У дворников работы на весь день. Фото: администрация Челябинска
Напомним, Челябинск засыпало снегом в пятницу, 20 декабря. Из-за снегопада город сковали десятибалльные пробки. Синоптики челябинского Гидрометеоцентра предупреждали, что в ближайшие дни выпадет больше половины месячной нормы осадков и высота сугробов превысит средние многолетние значения.
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ИСТОЧНИК KP.RU