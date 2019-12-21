2019-12-21T09:52:45+03:00
Общество

В Челябинске ввели круглосуточный контроль за уборкой снега

Такое поручение дала глава города
Валентина ВАГАНОВА
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Снегопад в городе продолжается.Снегопад в городе продолжается.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На Южном Урале продолжает сыпать снег. В Верхнеуральском, Увельском, Троицком и Еткульском районах метут метели. Как сообщает Миндортранс, на областных трассах с утра работают 259 снегоуборочных машин.

В Челябинске тоже продолжается снежная борьба. На улицы вывели дополнительную технику, помимо машин подрядчика «Южуралмост».

А снег, кажется, не собирается прекращаться. Фото: администрация Челябинска

А снег, кажется, не собирается прекращаться. Фото: администрация Челябинска

— В городе по поручению Натальи Котовой ведется круглосуточный контроль за уборкой снега. Назначены семь ответственных за каждый район города. Также мобилизован депутатский корпус, — рассказали в мэрии.

У дворников работы на весь день. Фото: администрация Челябинска

У дворников работы на весь день. Фото: администрация Челябинска

Напомним, Челябинск засыпало снегом в пятницу, 20 декабря. Из-за снегопада город сковали десятибалльные пробки. Синоптики челябинского Гидрометеоцентра предупреждали, что в ближайшие дни выпадет больше половины месячной нормы осадков и высота сугробов превысит средние многолетние значения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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