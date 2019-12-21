2019-12-21T09:39:11+03:00
Общество

В Челябинске покажут новогодний спектакль с героями диснеевского мультфильма «История игрушек»

Рассказываем, где и когда его можно посмотреть
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Спектакль будут показывать по 3 января. Фото: театр «Скарабей»Спектакль будут показывать по 3 января. Фото: театр «Скарабей»
Изменить размер текста:

Театр «Скарабей» приглашает на праздничную премьеру по мотивам известного американского мультфильма «История игрушек».

— Волею судьбы (или по невнимательности мальчика Энди) Вуди, Базз Лайтер и Джесси остаются забытыми в парке на скамье… И это в холодный предновогодний вечер! Хорошо, что их заметил добрый дворник и подсказал слова, которые помогут им. Впрочем, дворник ли это был? И как обычные слова помогут им вернуться домой? — анонсируют организаторы.

Помимо героев мультфильма зрители встретятся также с персонажами русских сказок и Дедом Морозом. Спектакль «Новогодние приключения игрушек» интерактивный — дети смогут принять участие в происходящем на сцене.

«Новогоднюю историю игрушек» будут показывать по 3 января. Расписание можно посмотреть в группе театра во «ВКонтакте». Цена билетов — от 80 до 110 руб. Ограничения по возрасту 6+.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое погибли: «семерка» врезалась в грузовик во время снегопада на трассе в Челябинской области
В Челябинске покажут новогодний спектакль с героями диснеевского мультфильма «История игрушек»
В Челябинске ввели круглосуточный контроль за уборкой снега
На заснеженной трассе в Челябинской области лоб в лоб столкнулись две иномарки
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Суд подтвердил сговор на аукционе между регоператором капремонта и фирмой Дубровского
В Челябинской области для фур закрыт большой участок дороги
Известный ветеринар из Челябинска получит свою клинику
Челябинск парализовало десятибалльными пробками
Воспитатели детских садов из Кургана отработают 31 декабря дважды
Регоператор по вывозу мусора пригрозил Челябинску новым коллапсом
Мама рассказала, где прятался 12-летний школьник, пропавший в Челябинске
Позвоночник как бамбук: в Челябинске помогли пациенту с редкой патологией
В Челябинске у трамвая отвалился тормоз
Таможенники Челябинска задержали девять тысяч презервативов
Пенсионерка зашла на старое место работы и выиграла миллион в Курганской области
В Челябинске в выходные ожидаются метели
В Челябинской области прокуратура требует снести забор вокруг курортного озера
В Челябинском поселке Западный открыли пожарную часть
В Челябинской области бизнесмен нарушил новый закон, разместив хостел в квартирах
В Челябинске снимают фильм об украденном бюсте разведчика Кузнецова
Стало известно, где ночевал 12-летний школьник, которого искал весь Челябинск
Челябинцев напугал сильный пожар на перекрестке улиц Косарева и проспекта Победы
Премьеру нового телесериала про Челябинск покажут на следующей неделе
Назван ТОП-5 событий года в Челябинской области
Школяры из Челябинска собрали 60 тысяч рублей для больных раком сверстников
Челябинск получит машину-нюхач