В Челябинске покажут новогодний спектакль с героями диснеевского мультфильма «История игрушек»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-21T09:39:11+03:00

Рассказываем, где и когда его можно посмотреть

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Театр «Скарабей» приглашает на праздничную премьеру по мотивам известного американского мультфильма «История игрушек».

— Волею судьбы (или по невнимательности мальчика Энди) Вуди, Базз Лайтер и Джесси остаются забытыми в парке на скамье… И это в холодный предновогодний вечер! Хорошо, что их заметил добрый дворник и подсказал слова, которые помогут им. Впрочем, дворник ли это был? И как обычные слова помогут им вернуться домой? — анонсируют организаторы.

Помимо героев мультфильма зрители встретятся также с персонажами русских сказок и Дедом Морозом. Спектакль «Новогодние приключения игрушек» интерактивный — дети смогут принять участие в происходящем на сцене.

«Новогоднюю историю игрушек» будут показывать по 3 января. Расписание можно посмотреть в группе театра во «ВКонтакте». Цена билетов — от 80 до 110 руб. Ограничения по возрасту 6+.

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ИСТОЧНИК KP.RU