2019-12-21T10:54:56+03:00
Происшествия

Двое погибли: «семерка» врезалась в грузовик во время снегопада на трассе в Челябинской области

От удара обе машины опрокинулись в кювет
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Спасти пострадавших не удалось.Спасти пострадавших не удалось.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло сегодня утром, 21 декабря, в Карталинском районе. На дороге Карталы-Великопетровка 53-летний водитель отечественной «семерки» выехал на «встречку» и врезался в грузовик Howo. После обе машины съехали в кювет.

От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Личность пассажира пока не установлена.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, на Южном Урале в ночь на 20 декабря начался снегопад. Снегом засыпало все города области. Аварийность на дорогах выросла, на заснеженных дорогах бьются машины. Так, в ночь на 21 декабря на М5 лоб в лоб столкнулись две иномарки, водителя одной из них увезли в больницу.

Сегодня мэр Наталья Котова поручила ввести в Челябинске круглосуточный контроль за уборкой снега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Почисти у нас на улице»: житель Челябинска превратил своей внедорожник в снегоуборщик
В Челябинске молодой отец до смерти избил младенца
На трассе в Челябинской области сняли ограничение для фур
КАМАЗ из Челябинска попал в ДТП с автобусом в Волгоградской области
В Челябинске за два дня выпала трехнедельная норма снега
Комик из Челябинска выиграл три миллиона рублей на шоу «Открытый микрофон»
Двое погибли: «семерка» врезалась в грузовик во время снегопада на трассе в Челябинской области
В Челябинске покажут новогодний спектакль с героями диснеевского мультфильма «История игрушек»
В Челябинске ввели круглосуточный контроль за уборкой снега
На заснеженной трассе в Челябинской области лоб в лоб столкнулись две иномарки
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Суд подтвердил сговор на аукционе между регоператором капремонта и фирмой Дубровского
В Челябинской области для фур закрыт большой участок дороги