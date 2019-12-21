Двое погибли: «семерка» врезалась в грузовик во время снегопада на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-21T10:54:56+03:00

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ДТП произошло сегодня утром, 21 декабря, в Карталинском районе. На дороге Карталы-Великопетровка 53-летний водитель отечественной «семерки» выехал на «встречку» и врезался в грузовик Howo. После обе машины съехали в кювет.

От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Личность пассажира пока не установлена.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, на Южном Урале в ночь на 20 декабря начался снегопад. Снегом засыпало все города области. Аварийность на дорогах выросла, на заснеженных дорогах бьются машины. Так, в ночь на 21 декабря на М5 лоб в лоб столкнулись две иномарки, водителя одной из них увезли в больницу.

Сегодня мэр Наталья Котова поручила ввести в Челябинске круглосуточный контроль за уборкой снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU