2019-12-21T12:40:48+03:00
Общество

Комик из Челябинска выиграл три миллиона рублей на шоу «Открытый микрофон»

Денис Чепурненко стал самым смешным и ярким участником сезона
Валентина ВАГАНОВА
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Денис Чепурненко участвовал в шоу второй раз. Фото: кадр с видеоДенис Чепурненко участвовал в шоу второй раз. Фото: кадр с видео
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Челябинец Денис Чепурненко стал победителем четвертого сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Своими выступлениями в жанре стендап он покорил звездное жюри и зрителей, за что получил три миллиона рублей.

Конкуренция на шоу была серьезная. Заявки на участие подали 800 человек со всей страны, из них жюри отобрало 57 лучших. А до финала дошли всего восемь. Челябинец выступал в команде известного стендап-комика Славы Комиссаренко.

Денис уже второй раз участвовал в «Открытом микрофоне» Три года назад он выступал под псевдонимом «Денис Че». Дошел до финала, но тогда удача ему не улыбнулась.

— В этом году я понял, что юмор может стать моей работой, поэтому более ответственно начал к этому подходить. Сейчас я много времени провожу в Москве, потому что здесь со стендапом все проще, чем в регионах, и можно выступать чаще, — рассказал Денис в интервью перед финальным выступлением.

Финальный выпуск вышел в пятницу, 20 декабря. Выступление Дениса Чепуренко смотреть с 29 минуты.

Челябинец Денис Чепуренко стал победителем шоу «Открытый микрофон». Открытый микрофон это не просто шоу талантов от юмора, а реальный социальный лифт, способный поднять никому неизвестных стендап-комиков на верш...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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