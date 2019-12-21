В Челябинске за два дня выпала трехнедельная норма снега

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-21T13:02:21+03:00

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За пару дней южноуральскую столицу буквально завалило снегом. Снегопад начался в ночь на 20 декабря. Осадков выпало столько, что утром пешеходы шли по сугробам, а автомобилисты встали в плотных пробках. Снег продолжает идти до сих пор, дорожникам и коммунальщикам сейчас не позавидуешь.

Как сообщили в мэрии, в городе за два дня выпало 15 см осадков — это две декадные нормы.

— Наталья Котова провела заседание оперативного штаба по уборке снега с участием глав районов, руководителей дорожных и коммунальных служб, управляющих компаний. Даны поручения активизировать уборку межквартальных проездов, остановок и пешеходных переходов. Всего в городе сейчас работает 213 единиц техники, — рассказали в городской администрации.

Ранее глава города ввела круглосуточный контроль за уборкой снега.

По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, сегодня снег будет идти весь день. Завтра, 22 декабря, существенных осадков не ожидается. А в понедельник снова местами будут пролетать белые хлопья.

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ИСТОЧНИК KP.RU