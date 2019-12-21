На трассе в Челябинской области сняли ограничение для фур

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-21T13:49:40+03:00

О нештатных ситуациях на федеральных дорогах нужно сообщать в дежурно-диспетчерскую службу Упрдор «Южный Урал» по тел. (351) 266-65-63. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Участок трассы М-5 от Аши до Сатки, в горнозаводской зоне области, снова открыт для большегрузов. Из-за снегопада, плохой видимости и гололеда его временно закрыли в пятницу, 20 декабря. Погода улучшилась, и проезд фурам стал доступен.

— Ограничение тяжеловесного транспорта снято, — рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

В городах области по-прежнему идет снег. Дорожники продолжают чистить областные трассы. Вторые сутки работы идут безостановочно.

— В городах, поселках, районных центрах, деревнях трудятся более 900 единиц техники, — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, завтра, 22 декабря, будет преимущественно без осадков. А в понедельник вернется снежная погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU