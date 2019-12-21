На трассе в Челябинской области сняли ограничение для фур
Участок трассы М-5 от Аши до Сатки, в горнозаводской зоне области, снова открыт для большегрузов. Из-за снегопада, плохой видимости и гололеда его временно закрыли в пятницу, 20 декабря. Погода улучшилась, и проезд фурам стал доступен.
— Ограничение тяжеловесного транспорта снято, — рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
В городах области по-прежнему идет снег. Дорожники продолжают чистить областные трассы. Вторые сутки работы идут безостановочно.
— В городах, поселках, районных центрах, деревнях трудятся более 900 единиц техники, — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, завтра, 22 декабря, будет преимущественно без осадков. А в понедельник вернется снежная погода.
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ИСТОЧНИК KP.RU