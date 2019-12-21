2019-12-21T14:13:25+03:00
Происшествия

В Челябинске молодой отец до смерти избил младенца

Следователи рассказали, что спровоцировало агрессию
Ирина Фадюшина
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Челябинца задержали и поместили в изоляторЧелябинца задержали и поместили в изоляторФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полиция задержала 29-летнего жителя Ленинского района по подозрению в убийстве ребенка, которому был всего один месяц. Инцидент произошел вечером в четверг, 19 декабря.

— По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ребенка и бросил на пол с высоты собственного роста, — рассказал старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков.

Горе-отца поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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