В Челябинске молодой отец до смерти избил младенца
Полиция задержала 29-летнего жителя Ленинского района по подозрению в убийстве ребенка, которому был всего один месяц. Инцидент произошел вечером в четверг, 19 декабря.
— По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ребенка и бросил на пол с высоты собственного роста, — рассказал старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков.
Горе-отца поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU