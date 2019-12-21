«Почисти у нас на улице»: житель Челябинска превратил свой внедорожник в снегоуборщик
Пока дорожники не справляются со своей работой по очистке Челябинска после обильного снегопада, один из жителей города решил взять инициативу в свои руки. В соцсетях появилось видео внедорожника с ковшом от снегоуборщика, который колесит по проспекту Ленина.
— Вот спасибо, добрый человек! Очень радует, что есть такие небезразличные люди, — написала Елена Николаева в группе «Подслушано ЧМЗ».
Один из пользователей написал, что этот водитель — единственный, кто последние несколько лет чистит улицу Аральскую в Металлургическом районе. Другие жители города просят заехать и на их улицы.
— Паренек, ты молодец! Почисти пожалуйста у нас на улице Орловской. У нас почти никогда не чистят и это правда, — пишет Галина Валис.
В комментариях горожане предполагают, что таким трансформером может заинтересоваться ДПС.
Внедорожник-снегоуборщик в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU