2019-12-21T14:56:48+03:00
Общество

«Почисти у нас на улице»: житель Челябинска превратил свой внедорожник в снегоуборщик

Смотрим, как выглядит чудо-машина [видео]
Ирина Фадюшина
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Необычный снегоуборщик заметили на проспекте Ленина. Фото: Подслушано ЧМЗ/vk.comНеобычный снегоуборщик заметили на проспекте Ленина. Фото: Подслушано ЧМЗ/vk.com
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Пока дорожники не справляются со своей работой по очистке Челябинска после обильного снегопада, один из жителей города решил взять инициативу в свои руки. В соцсетях появилось видео внедорожника с ковшом от снегоуборщика, который колесит по проспекту Ленина.

— Вот спасибо, добрый человек! Очень радует, что есть такие небезразличные люди, — написала Елена Николаева в группе «Подслушано ЧМЗ».

Один из пользователей написал, что этот водитель — единственный, кто последние несколько лет чистит улицу Аральскую в Металлургическом районе. Другие жители города просят заехать и на их улицы.

— Паренек, ты молодец! Почисти пожалуйста у нас на улице Орловской. У нас почти никогда не чистят и это правда, — пишет Галина Валис.

В комментариях горожане предполагают, что таким трансформером может заинтересоваться ДПС.

Внедорожник-снегоуборщик в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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