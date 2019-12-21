«Почисти у нас на улице»: житель Челябинска превратил свой внедорожник в снегоуборщик

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-21T14:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока дорожники не справляются со своей работой по очистке Челябинска после обильного снегопада, один из жителей города решил взять инициативу в свои руки. В соцсетях появилось видео внедорожника с ковшом от снегоуборщика, который колесит по проспекту Ленина.

— Вот спасибо, добрый человек! Очень радует, что есть такие небезразличные люди, — написала Елена Николаева в группе «Подслушано ЧМЗ».

Один из пользователей написал, что этот водитель — единственный, кто последние несколько лет чистит улицу Аральскую в Металлургическом районе. Другие жители города просят заехать и на их улицы.

— Паренек, ты молодец! Почисти пожалуйста у нас на улице Орловской. У нас почти никогда не чистят и это правда, — пишет Галина Валис.

В комментариях горожане предполагают, что таким трансформером может заинтересоваться ДПС.

Внедорожник-снегоуборщик в Челябинске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске за два дня выпала трехнедельная норма снега

Сколько машин убирают город (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU