2019-12-21T15:55:20+03:00
Общество

Губернатор Челябинской области сменил костюм на треники и пришел в школу к сыну

Алексей Текслер принял участие в «Веселых стартах» [фото]
Ирина Фадюшина
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Глава региона провел выходной с сыном. Фото: Алексей Текслер/InstagramГлава региона провел выходной с сыном. Фото: Алексей Текслер/Instagram
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Глава региона Алексей Текслер и его супруга Ирина приняли участие в новогодних «Веселых стартах» в спортшколе, где учится их сын Миша.

Сегодня Алексей Текслер — обычный папа

Сегодня Алексей Текслер — обычный папа

Миша Текслер занимается футболом в спортшколе Челябинска. Фото: Алексей Текслер/Instagram

Миша Текслер занимается футболом в спортшколе Челябинска. Фото: Алексей Текслер/Instagram

— Участие родителей, командный дух и предновогодняя атмосфера — здорово, когда мы так проводим время с семьей, — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Напомним, в этом году, сын Алексея Текслера пошел в первый класс гимназии №80. 2 сентября глава региона взял выходной, чтобы отвести Мишу на торжественную линейку. Смотрите фото в нашем репортаже.

Футбол — любимый вид спорта главы региона. Фото: Алексей Текслер/Instagram

Футбол — любимый вид спорта главы региона. Фото: Алексей Текслер/Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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