Губернатор Челябинской области сменил костюм на треники и пришел в школу к сыну
Глава региона Алексей Текслер и его супруга Ирина приняли участие в новогодних «Веселых стартах» в спортшколе, где учится их сын Миша.
Сегодня Алексей Текслер — обычный папа
Миша Текслер занимается футболом в спортшколе Челябинска. Фото: Алексей Текслер/Instagram
— Участие родителей, командный дух и предновогодняя атмосфера — здорово, когда мы так проводим время с семьей, — написал губернатор на своей странице в Instagram.
Напомним, в этом году, сын Алексея Текслера пошел в первый класс гимназии №80. 2 сентября глава региона взял выходной, чтобы отвести Мишу на торжественную линейку. Смотрите фото в нашем репортаже.
Футбол — любимый вид спорта главы региона. Фото: Алексей Текслер/Instagram
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ИСТОЧНИК KP.RU