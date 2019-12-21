«Зачем выяснять, кто крещеный?»: жители Челябинска резко осудили странный урок толерантности в одной из школ
Челябинцы резко осудили урок толерантности в одной из городских школ, после которого от единственной в классе некрещеной девочки отвернулись друзья. КП-Челябинск собрала отклики читателей.
Наталья Рудакова:
— А зачем учительнице понадобилось выяснять, кто крещеный? Проговорила тему и все.
Петр:
— Вообще, я на месте родителей довел бы эту историю до уголовного дела! Россия — многоконфессиональное государство. И за попытку «возвысить» одну религию над всеми другими по УК положена тюрьма!
Милана Малышева:
— Пока у нас в стране свободу совести никто не отменял. Что касаемо крестика, то мне в детстве бабушка объясняла про свой крест (я была некрещеная, а она староверка), что носить его надо под одеждой, на теле, очень интимно. Он вообще-то так и называется «нательный».
Вальтер Шмидт:
— В школе не должно быть места религии и любому мракобесию. Дети должны воспитываться в духе атеизма и расти достойными гражданами великой России, понимающими, что только своим трудом можно сделать мир вокруг прекрасным.
Пользователь «Крещеная»:
— Разумеется, дети все забудут и будут дружить как дружили, если у взрослых хватит ума эту ситуацию не развивать, «забыть».
Отметим, что мама девочки к школе претензий не имеет и отмечает, что учительница очень хороший педагог. Просто что-то пошло не так.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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