Текслер вызвал чиновников на вечернее совещание по уборке снега в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-21T17:18:27+03:00

Пока чиновники показывают красивые цифры, горожане прыгают через сугробы Фото: Андрей АБРАМОВ

Дорожники и коммунальщики пытаются очистить город уже вторые сутки [прогноз погоды]

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Очистка челябинских дорог от снега не будет проводиться нон-стоп даже в темное время суток, усилится работа техники во дворах. Такое решение было принято на совещании у губернатора Алексея Текслера, которое прошло сегодня вечером.

Чиновники отчитались, что улицы вышла дополнительная техника. Всего работает 213 машин. Еще 40 небольших тракторов чистят снег во дворах, пишет телеграм-канал «Вечерка». Коммунальщики отмечают, что ситуацию осложняют автомобили, припаркованные во дворах. Вручную чистят снег 1,3 тыс. дворников.

Отметим, что за последние двое суток выпало 15 см осадков это 2 декадные нормы. По данным челябинского Гидрометцентра завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночь на воскресенье похолодает до -18, днем до -13 градусов. В первый день новой недели снова ожидается небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU