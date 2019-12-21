«Трактор» пропустил обидную шайбу, но сумел вырвать победу в Челябинске
В субботу, 21 декабря, «Трактор» прервал очередную серию поражений, обыграв нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме. Через пять минут после начала матча счет открыл финн Ессе Виртанен. На экваторе матча хозяева льда могли удвоить счет, но арбитр не засчитал взятие ворот в исполнении Дмитрия Калинина, зафиксировав атаку на вратаря.
Черно-белым удавалось удерживать преимущество 1:0, но гости пошли ва-банк и заменили вратаря на шестого полевого. За минуту до конца игры сравнял счет Марат Хайруллин. В овертайме долгожданную победу «Трактору» принес чех Лукаш Седлак.
Следующий матч челябинской команды состоится в уже понедельник, 23 декабря, в гостях у череповецкой «Северстали». Начало встречи в 21:00 по челябинскому времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU