2019-12-21T18:33:08+03:00
Общество

В центре Челябинска появился зимний фонтан

Это первый арт-объект фестиваля «Южно-Уральское сияние»
Ирина Фадюшина
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Фото: Челябинская Государственная филармония/vk.comФото: Челябинская Государственная филармония/vk.com
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В сквере возле органного зала «Родина» засверкал новый арт-объект. Светящийся фонтан появился в рамках фестиваля «Южноуральское сияние».

— И это лишь начало! На пешеходной части улицы Кирова монтируется грандиозный световой коридор, — сообщили в челябинский мэрии.

До 30 декабря светящиеся арт-композиции появятся во всех районах города. Горожане смогут увидеть театрализованное представление с «3D Mapping Show», которое развернется от Ледового городка на главной площади города до Театральной площади. На фасаде Театра драмы покажут сказочные сюжеты на новогоднюю тему.

Так преобразится Кировка

Так преобразится Кировка

КАК ЕЩЕ УКРАСЯТ ЧЕЛЯБИНСК?

Кроме того, гостевой маршрут Челябинска начали украшать иллюминацией, которая будет радовать глаз в новогодние праздники и в дни проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые, как все помнят, пройдут в усеченном формате. На 1733 гирлянды, которые уже получили народные называния вроде «вышиванок» и «улицы красных фонарей», согласно госзакупкам, потратили 522 млн рублей.

На днях горожане возмутились: иллюминация прикручена к столбам на разной высоте, а цвет на них меняется не синхронно. В мэрии заявили, что идет отладка работы и обсуждать цвета и переливы ещё рано. Не понятно только будут ли регулировать высоту или это так и останется адом перфекциониста.

На Кировку вернулись дугообразные конструкции, которые в народе прозвали «стрингами». Жители Челябинска успели высказаться, что бетонные основания похожи на шпалы, а дворники ругаются, что под ними скапливается пыль. В прошлом году их убрали только летом, после Дня России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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