В центре Челябинска появился зимний фонтан

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-21T18:33:08+03:00

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В сквере возле органного зала «Родина» засверкал новый арт-объект. Светящийся фонтан появился в рамках фестиваля «Южноуральское сияние».

— И это лишь начало! На пешеходной части улицы Кирова монтируется грандиозный световой коридор, — сообщили в челябинский мэрии.

До 30 декабря светящиеся арт-композиции появятся во всех районах города. Горожане смогут увидеть театрализованное представление с «3D Mapping Show», которое развернется от Ледового городка на главной площади города до Театральной площади. На фасаде Театра драмы покажут сказочные сюжеты на новогоднюю тему.

Так преобразится Кировка

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Кроме того, гостевой маршрут Челябинска начали украшать иллюминацией, которая будет радовать глаз в новогодние праздники и в дни проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые, как все помнят, пройдут в усеченном формате. На 1733 гирлянды, которые уже получили народные называния вроде «вышиванок» и «улицы красных фонарей», согласно госзакупкам, потратили 522 млн рублей.

На днях горожане возмутились: иллюминация прикручена к столбам на разной высоте, а цвет на них меняется не синхронно. В мэрии заявили, что идет отладка работы и обсуждать цвета и переливы ещё рано. Не понятно только будут ли регулировать высоту или это так и останется адом перфекциониста.

На Кировку вернулись дугообразные конструкции, которые в народе прозвали «стрингами». Жители Челябинска успели высказаться, что бетонные основания похожи на шпалы, а дворники ругаются, что под ними скапливается пыль. В прошлом году их убрали только летом, после Дня России.

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ИСТОЧНИК KP.RU