Водителя выбросило на асфальт: на трассе Челябинск-Курган произошла страшная авария
На дороге между Челябинском и Курганом разбились два автомобиля. Как видно за записи с регистратора, баргузин совершил обгон, после чего его начало мотать по полосе и вынесло на встречный грузовик. От удара не справившийся с управлением водитель вылетел через лобовое втекло и едва не попал под колеса фуры.
Запись с видеорегистратора появилась сегодня в соцсетях. Автор поста сообщил, что сама авария случилась в четверг, 19 декабря.
— Предчувствия нехорошие. Если кто не понял, фуровод [который снимал видео] увернулся от выпавшего на трассу тела, — пишет автор поста.
Страшная авария на трассе Челябинск-Курган.
Грузовик выбросило в кювет. У него разбита передняя часть.
Водитель вылетел под колеса фуры. Скорее всего, он не был пристегнутФото: кадр с видео
Еще одно видео, уже с последствиями аварии мы нашли в группе «ЧП | ДТП Челябинск». В комментариях сообщили, что это Щучанский район Курганской области.
В комментариях пользователи усомнились, что баргузин ехал на зимней резине, а водитель был пристегнут. Некоторые сетовали, что на дороге гололед.
В соцсетях также пишут, что в тот же день на трассе Челябинск-Курган произошло ДТП с участием большегруза и легковушки. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки погиб.
Еще одна авария на трассе Челябинск-Курган. Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU