2019-12-21T19:43:33+03:00
Происшествия

Водителя выбросило на асфальт: на трассе Челябинск-Курган произошла страшная авария

В Сети появилась запись момента столкновения
Ирина Фадюшина
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Машину начало мотать по дорогеМашину начало мотать по дорогеФото: кадр с видео
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На дороге между Челябинском и Курганом разбились два автомобиля. Как видно за записи с регистратора, баргузин совершил обгон, после чего его начало мотать по полосе и вынесло на встречный грузовик. От удара не справившийся с управлением водитель вылетел через лобовое втекло и едва не попал под колеса фуры.

Запись с видеорегистратора появилась сегодня в соцсетях. Автор поста сообщил, что сама авария случилась в четверг, 19 декабря.

— Предчувствия нехорошие. Если кто не понял, фуровод [который снимал видео] увернулся от выпавшего на трассу тела, — пишет автор поста.

Страшная авария на трассе Челябинск-Курган.

Грузовик выбросило в кювет. У него разбита передняя часть.

Водитель вылетел под колеса фуры. Скорее всего, он не был пристегнут Фото: кадр с видео

Водитель вылетел под колеса фуры. Скорее всего, он не был пристегнутФото: кадр с видео

Еще одно видео, уже с последствиями аварии мы нашли в группе «ЧП | ДТП Челябинск». В комментариях сообщили, что это Щучанский район Курганской области.

В комментариях пользователи усомнились, что баргузин ехал на зимней резине, а водитель был пристегнут. Некоторые сетовали, что на дороге гололед.

В соцсетях также пишут, что в тот же день на трассе Челябинск-Курган произошло ДТП с участием большегруза и легковушки. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки погиб.

Еще одна авария на трассе Челябинск-Курган. Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

Еще одна авария на трассе Челябинск-Курган. Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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